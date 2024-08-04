СМИ: Иран может нанести удар 5 августа
4 августа 202408:34
Три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает ресурс Axios.
Другие подробности не сообщаются.
В ночь на 4 августа ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по населенному пункту на севере Израиля. Были использованы десятки ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru