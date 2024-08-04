СМИ: Иран может нанести удар 5 августа

Три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает ресурс Axios.

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Другие подробности не сообщаются.

В ночь на 4 августа ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по населенному пункту на севере Израиля. Были использованы десятки ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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