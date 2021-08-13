В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Ситуация в Афганистане становится непредсказуемой и уже имеет все признаки гуманитарной катастрофы, заявил официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пири, передает РИА Новости.

По его словам, худшее только впереди, приближается волна города, а конфликт принимает обороты быстрее, чем ожидалось.

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Пири отметил, что на сегодняшний день каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра. При этом засуха способствует уменьшению объема урожая.

Развитие событий в Афганистане может привести к полному захвату власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ), однако прямой угрозы России это не несет, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ООНАфганистан
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