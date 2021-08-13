В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Афганистане
Ситуация в Афганистане становится непредсказуемой и уже имеет все признаки гуманитарной катастрофы, заявил официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пири, передает РИА Новости.
По его словам, худшее только впереди, приближается волна города, а конфликт принимает обороты быстрее, чем ожидалось.
Пири отметил, что на сегодняшний день каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра. При этом засуха способствует уменьшению объема урожая.
Развитие событий в Афганистане может привести к полному захвату власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ), однако прямой угрозы России это не несет, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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