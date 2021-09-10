Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян

Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан. Как пишет ТАСС, в соответствующем документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в отношении «лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и будут действовать до 15 марта.

Известно, что в санкционный список входят около 177 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ, Луганской и Донецкой народных республик, а также 48 юридических лиц, в первую очередь, имеющих отношение к органам власти и силовым структурам этих республик.

Фигурантам запрещается въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе сообщества. Европейский бизнес не имеет права контактировать с внесенными в черный список лицами.