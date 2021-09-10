Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян
Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные санкции Евросоюза против российских и украинских граждан. Как пишет ТАСС, в соответствующем документе отмечается, что ограничительные меры вводятся в отношении «лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и будут действовать до 15 марта.
Известно, что в санкционный список входят около 177 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ, Луганской и Донецкой народных республик, а также 48 юридических лиц, в первую очередь, имеющих отношение к органам власти и силовым структурам этих республик.
Фигурантам запрещается въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе сообщества. Европейский бизнес не имеет права контактировать с внесенными в черный список лицами.
Между тем, в августе бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Украиной Минских соглашений.
«Европа завтра снимет санкции с России, потому что Украина не выполняет Минские соглашения, я предполагаю, что такое может произойти», — рассказал парламентарий в эфире телеканала «НАШ».
Как напомнил Мураев, президент Украины Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие закона об особом статусе Донбасса, пишет журнал «Профиль».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», — добавил депутат.
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