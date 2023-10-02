Совбез ООН разрешил развернуть международные силы на Гаити
2 октября 202323:42
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о размещении вооруженной миссии по содействию безопасности на Гаити, сообщает ТАСС.
Ожидается, что миссия будет бороться с действующими в Гаити организованными преступными группировками. Ведущую роль будет играть Кения.
Миссия отправится в Гаити по запросу местных властей.
Документ подготовлен США и Эквадором. Россия и Китай воздержались от голосования.
Министерство иностранных дел России в марте сообщило о проработке вопроса о безвизовом режиме с Гаити, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru