Совбез ООН разрешил развернуть международные силы на Гаити

Ожидается, что миссия будет бороться с действующими в Гаити организованными преступными группировками. Ведущую роль будет играть Кения.

Миссия отправится в Гаити по запросу местных властей.

Документ подготовлен США и Эквадором. Россия и Китай воздержались от голосования.

Министерство иностранных дел России в марте сообщило о проработке вопроса о безвизовом режиме с Гаити, напоминает «Радиоточка НСН».

