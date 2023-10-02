Совбез ООН разрешил развернуть международные силы на Гаити

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о размещении вооруженной миссии по содействию безопасности на Гаити, сообщает ТАСС.

В Гаити протестующие устроили погром с поджогом в аэропорту

Ожидается, что миссия будет бороться с действующими в Гаити организованными преступными группировками. Ведущую роль будет играть Кения.

Миссия отправится в Гаити по запросу местных властей.

Документ подготовлен США и Эквадором. Россия и Китай воздержались от голосования.

Министерство иностранных дел России в марте сообщило о проработке вопроса о безвизовом режиме с Гаити, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ООНСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры