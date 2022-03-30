В Гаити протестующие устроили погром с поджогом в аэропорту

На юго-западе Гаити протестующие устроили погром с поджогом в аэропорту города Ле-Ке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники акции подожгли самолет.

При разгоне участников демонстрации полицейские применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается об одном погибшем.

Демонстранты выступали против повышения стоимости проезда на общественном транспорте и требовали решить проблему похищения людей.


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Фото: twitter.com/Jacquiecharles
ТЕГИ:ПротестыАэропорт
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