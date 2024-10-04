Совбез ООН проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН 4 октября проведет запрошенное Москвой заседание по вопросу терактов на газопроводах «Северные потоки», сообщают «Известия» со ссылкой на российское постпредство в ООН.

СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия собирается обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на газопроводах. По словам дипломата, Москва намерена добиваться установления и привлечения к строгой ответственности исполнителей диверсий.

До этого стало известно, что генпрокуратура ФРГ не готова предоставить какую-либо информацию касательно расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и дать комментарий по поводу взаимодействия с российской стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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