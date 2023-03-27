Совбез ООН проголосует по проекту резолюции о расследовании взрывов на «Северных потоках»
Совет Безопасности ООН 27 марта проведет голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании взрывах на «Северных потоках».
Голосование состоится после 15 часов (22:00 мск). Генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерришу будет предложено создать международную независимую комиссию для расследования диверсии. Как предполагается, специалистов отберет Гутерриш.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» говорить о какой-то прозрачности не приходиться.
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