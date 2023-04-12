Небензя: Космос не должен быть ареной для гонки вооружений

На заседании Совета безопасности ООН он отметил, что Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества.

«Мы выступаем за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не конфронтации - мирного освоения, а не ареной гонки вооружений», – подчеркнул постпред.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии космической отрасли России, заявил, что нужно идти дальше и покорять новые рубежи, сообщает RT.