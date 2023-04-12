Небензя: Космос не должен быть ареной для гонки вооружений

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что космос не должен становиться ареной для гонки вооружений, сообщает РИА Новости.

«Обязательно»: Путин заявил, что Россия будет осваивать космос

На заседании Совета безопасности ООН он отметил, что Россия выступает за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества.

«Мы выступаем за то, чтобы космос оставался пространством сотрудничества, а не конфронтации - мирного освоения, а не ареной гонки вооружений», – подчеркнул постпред.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии космической отрасли России, заявил, что нужно идти дальше и покорять новые рубежи, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияГонка ВооруженийСовбез ООНКосмосВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры