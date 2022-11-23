Союзные войска уничтожили технику ВСУ

Союзные войска уничтожили обстреливавшую Энергодар технику ВСУ. Об этом, сославшись на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило агентство ТАСС.

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По словам собеседника агентства, украинские огневые точки в Никополе и Марганце, с которых ВСУ наносила удары по Энергодару и Запорожской АЭС, попали под артобстрел союзных сил.

Рогов отметил, что это не единственные огневые точки, войска ВСУ меняют места дислокации. Количество и тип уничтоженного оружия, а также время, когда это произошло, он не уточнил.

Ранее Минобороны России опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России по замаскированным позициям ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаЛиквидацияВСУ
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