Союз армян России призвал Ереван отказаться от ратификации Римского статута МУС
Организация просит власти Армении пересмотреть решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), передают СМИ.
Союз армян России считает, что намерение официального Еревана противоречит интересам Армении и Нагорного Карабаха. Их государственность обеспечена Россией, подчеркнули в организации.
В САР призвали парламент Армении учитывать интересы граждан страны и российской общины. По мнению организации, вопрос о ратификации Римского статута МУС носит политический характер.
Международный уголовный 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Москва и Ереван еще не обсуждали признание Конституционным судом Армении юрисдикции МУС, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, По его словам, РФ будет вести диалог по этому вопросу со своими партнерами, пишет НСН.
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