Соцсеть Х забанила аккаунт жены Навального
20 февраля 202415:48
Социальная сеть Х (в прошлом Twitter) забанила аккаунт Юлии Навальной.
«X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X», - говорится в сообщении на странице Навальной. При этом конкретные причины заморозки аккаунта не указываются.
Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru