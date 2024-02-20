Соцсеть Х забанила аккаунт жены Навального

Социальная сеть Х (в прошлом Twitter) забанила аккаунт Юлии Навальной.

Боррель предложит присвоить режиму санкций ЕС имя Алексея Навального

«X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X», - говорится в сообщении на странице Навальной. При этом конкретные причины заморозки аккаунта не указываются.

Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиАлексей Навальный

Горячие новости

Все новости

партнеры