Соцсеть Х забанила аккаунт жены Навального

«X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X», - говорится в сообщении на странице Навальной. При этом конкретные причины заморозки аккаунта не указываются.

Ранее МВД объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Олега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

