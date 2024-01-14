Сотрудников Белого дома секретно эвакуировали из здания во время протестов
Сотрудников Белого дома и представителей средств массовой информации временно перевели из Белого дома во время пропалестинского протеста 13 января. Операцией занималась секретная служба США, которая охраняет первых лиц государства, сообщается в заявлении службы.
Протестующие во время демонстрации повредили установленное около Белого дома заграждение. Его оперативно восстановили группы поддержки Секретной службы США.
«В целях предосторожности некоторые представители СМИ и сотрудники [Белого дома], находившиеся в непосредственной близости от Пенсильвания-авеню, [где находится официальная резиденция президента США], были временно переведены в другое место на время решения этого вопроса», – цитирует ТАСС сообщение.
Секретная служба не сообщила, куда перевела сотрудников и журналистов из Белого дома.
Ранее, 13 января,десятки тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в центре Вашингтона. Они призывали прекратить военные действия в секторе Газа и» положить конец геноциду в Газе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru