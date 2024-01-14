Сотрудников Белого дома секретно эвакуировали из здания во время протестов

Протестующие во время демонстрации повредили установленное около Белого дома заграждение. Его оперативно восстановили группы поддержки Секретной службы США.

«В целях предосторожности некоторые представители СМИ и сотрудники [Белого дома], находившиеся в непосредственной близости от Пенсильвания-авеню, [где находится официальная резиденция президента США], были временно переведены в другое место на время решения этого вопроса», – цитирует ТАСС сообщение.

Секретная служба не сообщила, куда перевела сотрудников и журналистов из Белого дома.



Ранее, 13 января,десятки тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в центре Вашингтона. Они призывали прекратить военные действия в секторе Газа и» положить конец геноциду в Газе».





