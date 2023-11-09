В Нью-Йорке проходят протесты в поддержку Палестины
В Нью-Йорке несколько сотен человек собрались у Центрального вокзала для участия в акции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Протестующие просят дать свободу Палестине, «прекратите это». Также среди лозунгов – «Израиль — террористическое государство». Кроме того, раздаются выкрики с критикой Белого дома.
На месте работают наряды полиции, однако они не вмешиваются в происходящее. Многие демонстранты пришли с флагами Палестины и плакатами «прекратите геноцид в Палестине».
Ранее протестующий закрыли завод Boeing, требуя от США прекратить войну в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru