СБУ допросила более 50 человек во время обысков в храмах УПЦ

Сотрудники СБУ допросили более 50 человек в ходе проведения обысков в зданиях УПЦ, сообщило агентство ТАСС.

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В ведомстве рассказали, что СБУ провело углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с применением полиграфа. Среди допрошенных были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности российские граждане, находившиеся на территории объектов.

Накануне СБУ объявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» еще в двух монастырях УПЦ - на этот раз в монастырь Волынской иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь.

Ранее в СБУ заявили, что в ходе обысков в храмах УПЦ была найдена «пророссийская литература» для обучения в семинарии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУОбыскиУПЦ
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