СБУ допросила более 50 человек во время обысков в храмах УПЦ

В ведомстве рассказали, что СБУ провело углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с применением полиграфа. Среди допрошенных были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности российские граждане, находившиеся на территории объектов.

Накануне СБУ объявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» еще в двух монастырях УПЦ - на этот раз в монастырь Волынской иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь.

Ранее в СБУ заявили, что в ходе обысков в храмах УПЦ была найдена «пророссийская литература» для обучения в семинарии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

