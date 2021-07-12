Сотрудникам охраны убитого президента Гаити запретили покидать страну
Полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну, сообщаетHaiti24.net со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что это необходимо для открытого расследования убийства главы государства.
Также сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции.
Ранее сообщалось о том, что глава службы безопасности убитого президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства главы государства Жовенеля Моиза.
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