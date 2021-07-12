Сотрудникам охраны убитого президента Гаити запретили покидать страну

Полиция Гаити запретила лицам, ответственным за безопасность убитого президента Жовенеля Моиза, покидать страну, сообщаетHaiti24.net со ссылкой на правоохранительные органы.

Жители Гаити усомнились в подлинности обращения вдовы убитого президента

Отмечается, что это необходимо для открытого расследования убийства главы государства.

Также сотрудники охраны должны ежедневно являться в штаб-квартиру генеральной инспекции.

Ранее сообщалось о том, что глава службы безопасности убитого президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства главы государства Жовенеля Моиза.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:УбийстваПрезидент
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