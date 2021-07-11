Жители Гаити усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента

Аудиозапись появилась в Twitter Мартин Моиз 10 июля. На ней супруга убитого лидера подтвердила, что ее мужа убили наемники за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.

По данным издания, многие из тех, кто ранее слышал речь Моиз, усомнились в том, что голос на записи принадлежит ей. Haitian Times отмечает, что аккаунт Моиз в Twitter уже взламывали в мае.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. После трагедии управление республикой взял в руки и.о. премьер-министра Клод Жозеф.

