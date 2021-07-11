СМИ: глава службы безопасности президента Гаити летал в Колумбию

Глава службы безопасности убитого президента Гаити Димитри Эрард часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации убийства главы государства Жовенеля Моиза, пишет колумбийское издание Semana.

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Как отмечается, даты визита Эрарда совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления. В президента, который скончался при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля во время нападения неизвестных на его резиденцию. После трагедии управление республикой взял в руки и.о. премьер-министра Клод Жозеф. При этом обладающая крупнейшей фракцией в гаитянской Палате депутатов партия Тет Кале предложила назначить Жозефа Ламбера на пост временного президента. Президентские и парламентские выборы в Гаити запланированы на 26 сентября.

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин сделала официальное заявление.

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ФОТО: Global Look Press via ZUMA Press
ТЕГИ:УбийстваПрезидент
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