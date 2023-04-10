В Анкаре оценили вероятность вступления Швеции в НАТО

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Заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс не ратифицировали Турция и Венгрия.

Присоединение Швеции к НАТО находится в «далеко точке», заявил в интервью A Haber глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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