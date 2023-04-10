В Анкаре оценили вероятность вступления Швеции в НАТО

Присоединение Швеции к НАТО находится в «далеко точке», заявил в интервью A Haber глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Хочется – пожалуйста!»: Швеция в шаге от вступления в НАТО, Россия готовит ответ
«Несмотря на заявления генсека и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», - сказал дпиломат.

Заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс не ратифицировали Турция и Венгрия.

Ранее Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияНАТОТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры