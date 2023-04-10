В Анкаре оценили вероятность вступления Швеции в НАТО
10 апреля 202318:04
Присоединение Швеции к НАТО находится в «далеко точке», заявил в интервью A Haber глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Несмотря на заявления генсека и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», - сказал дпиломат.
Заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс не ратифицировали Турция и Венгрия.
Ранее Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс, сообщает «Радиоточка НСН».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru