Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция станет членом Североатлантического альянса до саммита в Вильнюсе в июле. Об этом сообщило РИА Новости.

«Хочется – пожалуйста!»: Швеция в шаге от вступления в НАТО, Россия готовит ответ

Он напомнил, что недавно 31-м членом НАТО стала Финляндия.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что вступление Швеции в НАТО крайне опасно. Он указывал, что ее ракеты могут за считанные минуты уничтожить Балтийский и Северный флот.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры