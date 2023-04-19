Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
19 апреля 202315:16
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выразил надежду, что Швеция станет членом Североатлантического альянса до саммита в Вильнюсе в июле. Об этом сообщило РИА Новости.
Он напомнил, что недавно 31-м членом НАТО стала Финляндия.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что вступление Швеции в НАТО крайне опасно. Он указывал, что ее ракеты могут за считанные минуты уничтожить Балтийский и Северный флот.
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru