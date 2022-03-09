Составить завещание, оставить образцы ДНК: Госдеп дал рекомендации американцам на Украине

Внешнеполитическое ведомство советует гражданам Соединенных Штатов выехать из Украины «если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт», пишет Ura.ru.

«Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой... составить завещание... оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним», — рекомендует Госдеп.



