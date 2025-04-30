Вассерман заявил, что люди продолжат верить в побег Гитлера
После публикации архивов ФСБ РФ люди всё равно продолжат верить в то, что лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру удалось сбежать. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он отметил, что большая часть информации о самоубийстве Гитлера была обнародована «несколько десятилетий назад», однако люди считали, что «эти русские опять хитрят и темнят».
«Скорее всего, и сейчас конспирологи будут уверять, что русские нашли убитого двойника», — указал парламентарий.
Вассерман добавил, что тех, кто не поверил ранее рассекреченным материалам, не убедит и новая информация.
Ранее на сайте ФСБ были опубликованы показания лиц из ближайшего окружения Гитлера, связанные со смертью фюрера, сообщает RT.
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