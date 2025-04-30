Вассерман заявил, что люди продолжат верить в побег Гитлера

Он отметил, что большая часть информации о самоубийстве Гитлера была обнародована «несколько десятилетий назад», однако люди считали, что «эти русские опять хитрят и темнят».

«Скорее всего, и сейчас конспирологи будут уверять, что русские нашли убитого двойника», — указал парламентарий.

Вассерман добавил, что тех, кто не поверил ранее рассекреченным материалам, не убедит и новая информация.

Ранее на сайте ФСБ были опубликованы показания лиц из ближайшего окружения Гитлера, связанные со смертью фюрера, сообщает RT.

