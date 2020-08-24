Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» оштрафован и освобожден

Сопредседателю стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолию Бокуну назначен административный штраф в 675 белорусских рублей (около $260) за организацию несанкционированных акций. Такое решение принял суд в Солигорске, передает RT.

18 августа сотрудники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу на всех рудниках предприятия.

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Между тем все россияне, которые были задержаны в ходе протестных акций в Белоруссии, освобождены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев, пишет «Газета.ру».

Последний из задержанных граждан РФ был отпущен на свободу 23 августа.

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Фото: twitter.com/baltozarrrr
ТЕГИ:ЗабастовкаБелоруссия
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