Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» оштрафован и освобожден

Между тем все россияне, которые были задержаны в ходе протестных акций в Белоруссии, освобождены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев, пишет «Газета.ру».

Последний из задержанных граждан РФ был отпущен на свободу 23 августа.

