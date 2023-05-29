ЦИК Турции: Эрдоган победил во втором туре выборов

Во втором туре выборов президента Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Высшей избирательной комиссии Ахмета Йенера.

Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов

По его словам, он набрал свыше 52% голосов избирателей после обработки 99,43% бюллетеней. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры