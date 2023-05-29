ЦИК Турции: Эрдоган победил во втором туре выборов
29 мая 202301:02
Во втором туре выборов президента Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Высшей избирательной комиссии Ахмета Йенера.
По его словам, он набрал свыше 52% голосов избирателей после обработки 99,43% бюллетеней. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов избирателей.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru