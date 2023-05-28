Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов

Эрдоган вышел к сторонникам на митинге в Анкаре. Прошедшее голосование президент назвал «праздником демократии».

Он поблагодарил сторонников за поддержку. Эрдоган пообещал, что оправдает доверие избирателей.

«Как я уже сказал, мы вместе до могилы», - заявил турецкий лидер.

Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

По данным Высшего избирательного совета республики, действующий президент набирает более 54% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - 45,5%, передает «Радиоточка НСН».

