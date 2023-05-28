Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе во втором туре выборов главы государства, передают СМИ.
Эрдоган вышел к сторонникам на митинге в Анкаре. Прошедшее голосование президент назвал «праздником демократии».
Он поблагодарил сторонников за поддержку. Эрдоган пообещал, что оправдает доверие избирателей.
«Как я уже сказал, мы вместе до могилы», - заявил турецкий лидер.
Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
По данным Высшего избирательного совета республики, действующий президент набирает более 54% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - 45,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru