Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком
Появившиеся в ряде мировых СМИ сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.
Выяснилось, что информация о смерти монарха, на которую ссылались журналисты, была опубликована в фейковом аккаунте газеты Guardian.
Британские СМИ, которые в реальном времени следят за ситуацией, отмечают, что в настоящее время Елизавета II находится под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии, куда съезжаются члены королевской семьи.
По информации пресс-службы Букингемского дворца, медики заявляют, что «королева чувствует себя комфортно». При этом была отменена традиционная церемония смены караула, которая должна была состоятся утром 9 сентября, а бывший королевский корреспондент BBC Ричард Самнер предположил, что, «вероятно, происходит что-то серьёзное»
Ранее в феврале 2022 года королеву Великобритании Елизавету II в своих соцсетях «похоронило» американское издание Hollywood Unlocked, однако британский журналист Рикардо Брукс опроверг эти слухи, напомнив об особом регламенте, согласно которому о смерти монарха первой сообщает BBC
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