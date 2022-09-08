Сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II оказались фейком

Выяснилось, что информация о смерти монарха, на которую ссылались журналисты, была опубликована в фейковом аккаунте газеты Guardian.

Британские СМИ, которые в реальном времени следят за ситуацией, отмечают, что в настоящее время Елизавета II находится под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии, куда съезжаются члены королевской семьи.

По информации пресс-службы Букингемского дворца, медики заявляют, что «королева чувствует себя комфортно». При этом была отменена традиционная церемония смены караула, которая должна была состоятся утром 9 сентября, а бывший королевский корреспондент BBC Ричард Самнер предположил, что, «вероятно, происходит что-то серьёзное»

Ранее в феврале 2022 года королеву Великобритании Елизавету II в своих соцсетях «похоронило» американское издание Hollywood Unlocked, однако британский журналист Рикардо Брукс опроверг эти слухи, напомнив об особом регламенте, согласно которому о смерти монарха первой сообщает BBC

