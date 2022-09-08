СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось

Сын и наследник Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, а также его старший сын принц Уильям направились в замок Балморал в Шотландии, где находится глава государства.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II впервые за 70 лет отсутствовала на скачках в Аскоте.



