СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось
Глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что все мысли народа страны сейчас с королевой Елизаветой II, сообщает РИА Новости. Медики, которые наблюдают за здоровьем монаршей особы сообщили, что обеспокоены состоянием её здоровья.
Британский телеканал BBC поменял эфирную сетку после сообщений о плохом самочувствии королевы.
Сын и наследник Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, а также его старший сын принц Уильям направились в замок Балморал в Шотландии, где находится глава государства.
Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II впервые за 70 лет отсутствовала на скачках в Аскоте.
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