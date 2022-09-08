СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось

Глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что все мысли народа страны сейчас с королевой Елизаветой II, сообщает РИА Новости. Медики, которые наблюдают за здоровьем монаршей особы сообщили, что обеспокоены состоянием её здоровья.

Британский телеканал BBC поменял эфирную сетку после сообщений о плохом самочувствии королевы.

Коронационное платье Елизаветы II представят в Виндзорском замке

Сын и наследник Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, а также его старший сын принц Уильям направились в замок Балморал в Шотландии, где находится глава государства.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II впервые за 70 лет отсутствовала на скачках в Аскоте.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВрачиЗдоровьеВеликобританияЕлизавета II
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