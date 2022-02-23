Американское СМИ «похоронило» королеву Елизавету II

Главный редактор издания Джейсон Ли отметил, что получил информацию от «источников, близких ко двору», которые утверждают, что королеву якобы «ждали на свадьбе британского Vogue Эдварда Эннифула, но обнаружили мертвой».

Британский журналист Рикардо Брукс заявил, что сообщение Hollywood Unlocked является слухом. Он объяснил это особым регламентом, согласно которому о смерти монарха первой сообщает BBC, после того, как получит соответствующую информацию от личного секретаря Елизаветы II.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что у Елизаветы II выявили коронавирус, королева переносит заболевание в лёгкой форме, сообщает RT.