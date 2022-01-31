Sony купила американскую Bungie за 3,6 млрд долларов
Японская компания Sony купила американскую студию Bungie, разработчика серии игр Halo и Destiny, за 3,6 миллиарда долларов.
«Sony Interactive Entertainment заключила соглашение о приобретении Bungie, в результате чего одна из лучших в мире студий разработки войдет в семейство PlayStation», - говорится в сообщении на сайте Sony.
В Sony заявили, что с помощью опыта Bungie надеются реализовать амбиции по увеличению потенциальной аудитории PlayStation. Также в компании отметили, что покупка студия является стратегическим шагом к развитию в игровой индустрии.
По данным РБК, акции Sony выросли на 6% на фоне новостей о покупке Bungie.
Двумя неделями ранее 18 января корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика известных игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, сумма сделки составит $68,7 млрд.
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