Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд

Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика известных игр Warcraft, Diablo и Call of Duty, сумма сделки составит $68,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

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Так, корпорация рассчитывает закрыть сделку в 2023 году по цене $95 за акцию. Отмечается, что после сделки Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

Согласно условиям сделки, к корпорации перейдут права на знаменитые игровые франшизы, в том числе Starcraft и Overwatch. Также Microsoft будет обладать правами на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

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ФОТО: РИА Новости
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