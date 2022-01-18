Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд

Так, корпорация рассчитывает закрыть сделку в 2023 году по цене $95 за акцию. Отмечается, что после сделки Microsoft станет третьей по выручке игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

Согласно условиям сделки, к корпорации перейдут права на знаменитые игровые франшизы, в том числе Starcraft и Overwatch. Также Microsoft будет обладать правами на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

