Собянин: В Подмосковье уничтожили пять беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО ликвидировали пять летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

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По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Других подробностей Собянин не привел.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
ТЕГИ:Мэр МосквыВСУБеспилотникиСергей Собянин

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