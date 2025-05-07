Собянин: В Подмосковье уничтожили пять беспилотников ВСУ
7 мая 202520:46
Российские средства ПВО ликвидировали пять летевших на Москву украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Других подробностей Собянин не привел.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru