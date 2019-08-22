СНВ-3 с нуля. Как Россия отреагирует на предложение Пентагона?
Эксперты в эфире НСН рассказали, чем опасна позиция США и какие последствия ждут Вашингтон в случае обострения обстановки.
В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должны быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
Такой подход к системе контроля над вооружениями, когда каждый раз всё начинается с нуля, в корне неверен, заявил в эфире НСН ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его убеждению, к этому следует подходить поэтапно.
«Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь её модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля. В этом смысле и выход США в своё время из соглашения по противоракетной обороне, и нынешний этап выхода из ДРСМД, и неопределённость с СНВ-3, — всё это в корне неверный подход с американской стороны, даже если он сопровождается внешне какими-то далеко идущими пожеланиями. Это опасная тенденция, потому что делать любые соглашения на ровном месте и с нуля, тем более, пытаясь вовлечь в сферу их действия третьи страны, это задача, мягко скажем, труднореализуемая, если не назвать её невозможной. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает крайнюю озабоченность», — заявил сенатор.
По словам главы Пентагона, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.
Однако в России бытует другое мнение. В ответ на выход из ДРСМД и декларации, а потом и сами испытания ранее запрещённых ракет Вашингтоном Россия должна демонстрировать собственную военную мощь, предупреждая о возможных последствиях, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.
«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединённые Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно чётко заявить, что бить будем по каньонам, разломам. Во-вторых, сообщить, что ракета “Калибр-М” будет переформатирована из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия. Выпускать такие ракеты массово с установкой на мобильных наземных носителях. А если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать», — заявил Сивков.
Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года в связи с выходом из него США. Договор CHB-3 остаётся на сегодняшний день единственным документом между РФ и США, регулирующим вооружения. Он был подписан в 2010 году.
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