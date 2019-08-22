СНВ-3 с нуля. Как Россия отреагирует на предложение Пентагона?

«Ни в коем случае нельзя разрушать имеющуюся систему соглашений в сфере контроля над вооружениями, пытаясь её модифицировать. Можно только идти поступательно, а не начинать каждый раз с нуля. В этом смысле и выход США в своё время из соглашения по противоракетной обороне, и нынешний этап выхода из ДРСМД, и неопределённость с СНВ-3, — всё это в корне неверный подход с американской стороны, даже если он сопровождается внешне какими-то далеко идущими пожеланиями. Это опасная тенденция, потому что делать любые соглашения на ровном месте и с нуля, тем более, пытаясь вовлечь в сферу их действия третьи страны, это задача, мягко скажем, труднореализуемая, если не назвать её невозможной. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает крайнюю озабоченность», — заявил сенатор.

По словам главы Пентагона, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.

Однако в России бытует другое мнение. В ответ на выход из ДРСМД и декларации, а потом и сами испытания ранее запрещённых ракет Вашингтоном Россия должна демонстрировать собственную военную мощь, предупреждая о возможных последствиях, заявил в эфире НСН капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.