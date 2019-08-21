США мечтают о глобальном ударе. Чем ответит Россия?

Министерство обороны России примет необходимые меры в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС. Он, в частности, акцентировал внимание на усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Среди других факторов, заставляющих внимательнее отнестись к данному направлению, Шойгу назвал размещение американской системы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также активизацию и углубление военного сотрудничества североатлантического альянса со скандинавскими странами.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире НСН, о каких угрозах со стороны Запада идет речь.

«В принципе нет никаких сомнений, что геополитическая конфигурация противостояния обостряется, и здесь виновником, наверное, все-таки являются Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в целом. Конечно же, их весьма агрессивные замыслы, связанные с противоракетной обороной, которая по сути своей является передовыми элементами нападения, особенно в Польше и Румынии. Мечта о мгновенном глобальном ударе не дает спокойствия ни США, ни блоку НАТО. Они все мечтают о том, что неким превентивным ударом они выведут полностью из строя всю систему обороны и успешную жизнедеятельность в Российской Федерации, а уже затем добьют своими некими системами ПРО ракеты, которые могут подняться с нашей территории. Эта концепция и вызывает серьезную озабоченность на европейском континенте, потому что она дестабилизирует ситуацию и серьезно угрожает миру и европейским государствам. И втягивание новых государств, Швеции, Финляндии в эти весьма агрессивные замыслы, конечно, тоже нас настораживают. Эти три основные угрозы вынуждают нас адекватно реагировать, что, по сути, и обостряет ситуацию с обеих сторон», — разъяснил эксперт.