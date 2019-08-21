США мечтают о глобальном ударе. Чем ответит Россия?
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова рассказал НСН, на что пообещал ответить глава Минобороны РФ.
Министерство обороны России примет необходимые меры в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС. Он, в частности, акцентировал внимание на усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Среди других факторов, заставляющих внимательнее отнестись к данному направлению, Шойгу назвал размещение американской системы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также активизацию и углубление военного сотрудничества североатлантического альянса со скандинавскими странами.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире НСН, о каких угрозах со стороны Запада идет речь.
«В принципе нет никаких сомнений, что геополитическая конфигурация противостояния обостряется, и здесь виновником, наверное, все-таки являются Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс в целом. Конечно же, их весьма агрессивные замыслы, связанные с противоракетной обороной, которая по сути своей является передовыми элементами нападения, особенно в Польше и Румынии. Мечта о мгновенном глобальном ударе не дает спокойствия ни США, ни блоку НАТО. Они все мечтают о том, что неким превентивным ударом они выведут полностью из строя всю систему обороны и успешную жизнедеятельность в Российской Федерации, а уже затем добьют своими некими системами ПРО ракеты, которые могут подняться с нашей территории. Эта концепция и вызывает серьезную озабоченность на европейском континенте, потому что она дестабилизирует ситуацию и серьезно угрожает миру и европейским государствам. И втягивание новых государств, Швеции, Финляндии в эти весьма агрессивные замыслы, конечно, тоже нас настораживают. Эти три основные угрозы вынуждают нас адекватно реагировать, что, по сути, и обостряет ситуацию с обеих сторон», — разъяснил эксперт.
Собеседник НСН отметил, что при этом Россия призывает к снижению напряженности и к созданию системы механизмов сдерживания гонки вооружения.
«Но к великому сожалению Соединенные Штаты идут по пути разрушения всех инструментов, которые бы способствовали сдерживанию и гонки, и откровенно говоря, сдерживанию агрессивных замыслов против Российской Федерации», — посетовал Андрей Кошкин.
По его словам, у России есть чем ответить, и об этом знает противник. Так, в стране совершенствуется вооружение и боевая техника, оптимизируется штатная структура и боевая подготовка, отметил эксперт.
«Обороноспособность нашего государства находится на весьма высоком уровне. Это не значит, что мы сидим, сложа руки, это значит, что мы каждый день совершенствуем это основное направление. Конечно же, наша задача сейчас это развитие высоких технологий, цифровизация экономики, оптимизация всех структур, которые бы обеспечивали рост и благосостояние нашего народа. Такой серьезный глобальный ответ и несет в себе желание коллективного Запада перекрыть нам все пути для того, чтобы мы могли совершенствоваться, расти, укрепляться как ведущая держава в мире», — резюмировал собеседник НСН.
Отметим, что как заявил сегодня Сергей Шойгу, в Западном военном округе до конца года намечено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава. В подразделения округа за тот же период поступит около полутора тысяч единиц новой и модернизированной техники. Кроме того, войска будут по-прежнему комплектоваться военнослужащими по контракту.
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