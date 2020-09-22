Сноуден согласился выплатить США 5 млн долларов с продажи своей книги
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выплатит более 5 млн долларов, которые он заработал с продажи своей книги, а также с выступлений, правительству США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее американский минюст подал иск против Сноудена из-за выхода его книги «Личное дело», которая нарушает обязательств о неразглашении. В ведомстве заявляли, что власти США намерены собрать все доходы от книги. В конце 2019 года суд в городе Александрия (штат Виргиния) принял решение, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи, передает РЕН ТВ.
Сообщается, в настоящее время Сноуден заработал с продажи книги 4,2 млн доллара. Кроме того, на своих публичных выступлениях он заработал порядка 1,03 млн долларов.
При этом адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг сообщила, что ее подзащитный намерен оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении, поэтому соглашение еще не означает, что Соединенные Штаты смогут получить деньги немедленно, пишут «Известия».
Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности его помилования.
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