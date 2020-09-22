Сноуден согласился выплатить США 5 млн долларов с продажи своей книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выплатит более 5 млн долларов, которые он заработал с продажи своей книги, а также с выступлений, правительству США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее американский минюст подал иск против Сноудена из-за выхода его книги «Личное дело», которая нарушает обязательств о неразглашении. В ведомстве заявляли, что власти США намерены собрать все доходы от книги. В конце 2019 года суд в городе Александрия (штат Виргиния) принял решение, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи, передает РЕН ТВ.

Сообщается, в настоящее время Сноуден заработал с продажи книги 4,2 млн доллара. Кроме того, на своих публичных выступлениях он заработал порядка 1,03 млн долларов.

Адвокат: Сноудену нечего бояться, мир устал от вранья

При этом адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг сообщила, что ее подзащитный намерен оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении, поэтому соглашение еще не означает, что Соединенные Штаты смогут получить деньги немедленно, пишут «Известия».

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности его помилования.

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