Сноуден согласился выплатить США 5 млн долларов с продажи своей книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выплатит более 5 млн долларов, которые он заработал с продажи своей книги, а также с выступлений, правительству США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее американский минюст подал иск против Сноудена из-за выхода его книги «Личное дело», которая нарушает обязательств о неразглашении. В ведомстве заявляли, что власти США намерены собрать все доходы от книги. В конце 2019 года суд в городе Александрия (штат Виргиния) принял решение, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи, передает РЕН ТВ.

Сообщается, в настоящее время Сноуден заработал с продажи книги 4,2 млн доллара. Кроме того, на своих публичных выступлениях он заработал порядка 1,03 млн долларов.