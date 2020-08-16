Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о возможном помиловании
Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности его помилования. Об этом сообщает РИА Новости.
Кучерена считает, что о помиловании не может быть речи, потому что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не совершал преступления. Поэтому, убежден Кучерена, преследования его подзащитного требуется прекратить.
«Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», - заявил Кучерена.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что изучит возможности для помилования Эдварда Сноудена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о возможном помиловании
- Мишустин подписал распоряжение о распределении вакцины от коронавируса российским государством
- Telegram обнародовал итоги опроса пользователей о голосовании на выборах президента Белоруссии
- В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19
- Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по обеспечению безопасности в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru