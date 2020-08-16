Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о возможном помиловании

Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности его помилования. Об этом сообщает РИА Новости.

Кучерена считает, что о помиловании не может быть речи, потому что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не совершал преступления. Поэтому, убежден Кучерена, преследования его подзащитного требуется прекратить.

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«Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», - заявил Кучерена.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что изучит возможности для помилования Эдварда Сноудена.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПомилованиеДональд ТрампАнатолий КучеренаСноуденЭдвард Сноуден
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