Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о возможном помиловании

Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможности его помилования. Об этом сообщает РИА Новости.

Кучерена считает, что о помиловании не может быть речи, потому что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не совершал преступления. Поэтому, убежден Кучерена, преследования его подзащитного требуется прекратить.