СМИ: саммит G7 превратился в «клуб одиноких сердец»
Главы стран, входящих в G7, собрались на саммите в японской Хиросиме, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди сограждан, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, мероприятие превратилось в «клуб одиноких сердец», где каждый из глав государств может «пожаловаться» и обменяться идеями о том, как снова завоевать симпатию общества и избирателей.
Отмечается, что по тем или иным причинам каждый глава государства из G7 находится в затруднительном положении.
Как сообщалось ранее, участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в японской Хиросиме может оказаться «ловушкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru