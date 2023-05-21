СМИ: саммит G7 превратился в «клуб одиноких сердец»

По данным издания, мероприятие превратилось в «клуб одиноких сердец», где каждый из глав государств может «пожаловаться» и обменяться идеями о том, как снова завоевать симпатию общества и избирателей.

Отмечается, что по тем или иным причинам каждый глава государства из G7 находится в затруднительном положении.

Как сообщалось ранее, участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в японской Хиросиме может оказаться «ловушкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

