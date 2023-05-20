МИД Японии: Зеленский лично примет участие в сессии по Украине на саммите G7

Как отметили в ведомстве, в марте с Киевом договорились, что Зеленский поучаствует во встрече G7 в онлайн-формате. Однако позже политик выразил желание посетить саммит лично.

«После тщательной оценки общей повестки дня ... было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского», — цитирует РИА Новости заявление японского МИД.

Украинский политик в качестве гостя посетит расширенную встречу лидеров G7 и глав других государств, посвященную вопросам мира и стабильности. Также Зеленский проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

