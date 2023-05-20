МИД Японии: Зеленский лично примет участие в сессии по Украине на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Группы семи в японской Хиросиме. Об этом сообщили в МИД Японии.
Как отметили в ведомстве, в марте с Киевом договорились, что Зеленский поучаствует во встрече G7 в онлайн-формате. Однако позже политик выразил желание посетить саммит лично.
«После тщательной оценки общей повестки дня ... было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского», — цитирует РИА Новости заявление японского МИД.
Украинский политик в качестве гостя посетит расширенную встречу лидеров G7 и глав других государств, посвященную вопросам мира и стабильности. Также Зеленский проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Киеву F-16
- МИД Японии: Зеленский лично примет участие в сессии по Украине на саммите G7
- СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине
- В Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних
- Американский аналитик назвал три причины не принимать Украину в НАТО
- СМИ: Байден объявит о выделении нового пакета помощи Украине на $375 млн
- Антонов допустил, что формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций
- СМИ: В Киеве прозвучало более десяти взрывов
- Google Play удалил приложение 2ГИС
- В Саудовской Аравии объяснили приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru