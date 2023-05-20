В Бразилии усмотрели в визите Зеленского на саммит G7 ловушку

По его словам, Зеленский в рамках саммита в Японии пытается добиться официальной встречи с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Тот еще не дал своего ответа на запрос украинского коллеги. Президент Бразилии против навязывания диалога, подчеркнул бразильский чиновник и заявил, что внезапное появление Зеленского может оказаться потенциальной «ловушкой» для стран, которые не являются членами G7.



Bloomberg отмечает, что Зеленский также собирается провести встречи с главами государств, которые нейрально относятся к России. В их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди. Переговоры представитлей двух стран запланированы на 20 мая.

Ранее группа G7 подтвердила свое намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это решение зафиксировано в в итоговом заявлении стран-участниц, передает РИА Новости.



