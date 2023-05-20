В Бразилии усмотрели в визите Зеленского на саммит G7 ловушку

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в японской Хиросиме может оказаться «ловушкой» для стран, не входящих в «Большую семерку» и занявших нейтральную позицию в отношении России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник среди бразильских чиновников.

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По его словам, Зеленский в рамках саммита в Японии пытается добиться официальной встречи с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Тот еще не дал своего ответа на запрос украинского коллеги. Президент Бразилии против навязывания диалога, подчеркнул бразильский чиновник и заявил, что внезапное появление Зеленского может оказаться потенциальной «ловушкой» для стран, которые не являются членами G7.

Bloomberg отмечает, что Зеленский также собирается провести встречи с главами государств, которые нейрально относятся к России. В их числе премьер-министр Индии Нарендра Моди. Переговоры представитлей двух стран запланированы на 20 мая.

Ранее группа G7 подтвердила свое намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это решение зафиксировано в в итоговом заявлении стран-участниц, передает РИА Новости.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:БразилияПереговорыСаммит G7Владимир Зеленский

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