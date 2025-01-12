СМИ: Зурабишвили хочет продвигать идею войны Тбилиси с Москвой
12 января 202509:01
Бывший лидер Грузии Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею о необходимости войны между Тбилиси и Москвой, сообщает итальянская L'AntiDiplomatico.
По данным газеты, этот вопрос политик планирует поднимать на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Ряд западных стран принимают участие в деятельности экс-президента по борьбе с легитимными властями Грузии и не скрывают свою причастность к этому.
Ранее грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru