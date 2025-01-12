СМИ: Зурабишвили хочет продвигать идею войны Тбилиси с Москвой

Бывший лидер Грузии Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею о необходимости войны между Тбилиси и Москвой, сообщает итальянская L'AntiDiplomatico.

Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

По данным газеты, этот вопрос политик планирует поднимать на различных конференциях в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Ряд западных стран принимают участие в деятельности экс-президента по борьбе с легитимными властями Грузии и не скрывают свою причастность к этому.

Ранее грузинский премьер пригрозил тюрьмой президенту Зурабишвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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