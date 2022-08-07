СМИ: значительная часть помощи Украине не доходит до фронта

Кроме того, страны-доноры как правило не в состоянии проконтролировать использование помощи. Как отмечается, что-то из вооружений оседает на черном рынке и может попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане.

До места назначения доходит только 30 процентов передаваемой «помощи». Наладить систему поставок мешают коррупция, бюрократия и политические игры.

Напомним, власти США планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1 млрд. В новый пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированный медицинский транспорт.

