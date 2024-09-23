СМИ: Жители поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться из-за бомбардировок

Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы из-за массированных бомбардировок авиации Израиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на жителей поселения Маждаль Селем, которое находится менее чем в 10 километрах от границы с Израилем.

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По словам одного из местных жителей, израильская армия наносит удары по дорогам и домам, они не прекращаются с самого утра. Собеседник агентства сообщил, что из деревни невозможно выехать. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях.

«Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе», - добавил житель южного Ливана.

Кроме того, жители соседних деревень также подтвердили, что из-за бомбардировок не могут эвакуироваться. При этом главная трасса из Южного Ливана в направлении Бейрута оказалась почти парализована в результате потока беженцев, который растянулся на десятки километров.

Ранее сообщалось, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник увеличилось до 100 человек. В результате удара 400 человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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