СМИ: Жители поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться из-за бомбардировок

По словам одного из местных жителей, израильская армия наносит удары по дорогам и домам, они не прекращаются с самого утра. Собеседник агентства сообщил, что из деревни невозможно выехать. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях.

«Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе», - добавил житель южного Ливана.

Кроме того, жители соседних деревень также подтвердили, что из-за бомбардировок не могут эвакуироваться. При этом главная трасса из Южного Ливана в направлении Бейрута оказалась почти парализована в результате потока беженцев, который растянулся на десятки километров.

Ранее сообщалось, что число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник увеличилось до 100 человек. В результате удара 400 человек получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

