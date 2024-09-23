СМИ: Членам КСИР запретили пользоваться средствами связи после взрывов в Ливане
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) запретил своим членам пользоваться средствами связи после взрывов устройств в Ливане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана.
Согласно данным, КСИР приказал всем своим членам прекратить использовать любые средства связи. По данным источника агентства, руководство КСИР глубоко обеспокоено произошедшим в Ливане и организовало масштабную операцию по проверке всех устройств.
Указывается, что в рамках такой проверки представители КСИР запросили у ливанского движения «Хезболла» результаты технической экспертизы и ряд образцов сдетонировавших устройств.
Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru