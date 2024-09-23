СМИ: Членам КСИР запретили пользоваться средствами связи после взрывов в Ливане

Указывается, что в рамках такой проверки представители КСИР запросили у ливанского движения «Хезболла» результаты технической экспертизы и ряд образцов сдетонировавших устройств.

Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля, передает «Радиоточка НСН».

