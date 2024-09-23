Минздрав Ливана: От ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли 100 человек

Согласно данным, в результате удара 400 человек получили ранения. Отмечается, что среди погибших и раненых в том числе женщины и дети.

Это стало максимальным количеством погибших за день за почти год конфликта, отметило агентство AFP.

Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что десятки истребителей израильских ВВС атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, передает «Радиоточка НСН».

