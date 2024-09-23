Минздрав Ливана: От ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли 100 человек
Число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник увеличилось до 100 человек. Об этом говорится в заявлении центра экстренных ситуаций минздрава Ливана.
Согласно данным, в результате удара 400 человек получили ранения. Отмечается, что среди погибших и раненых в том числе женщины и дети.
Это стало максимальным количеством погибших за день за почти год конфликта, отметило агентство AFP.
Ранее Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что десятки истребителей израильских ВВС атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое военнослужащих ВСУ получили по 16 лет колонии за обстрел моста
- СМИ: В Польше для защиты от мигрантов создали гражданские патрули
- Депутат Горячева: Законопроект о пропаганде чайлдфри создаст еще больше проблем
- Львова-Белова: Более 240 обращений о детской травле поступило за 2024 год
- Смирнов: В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести
- Россия сократила экспорт зерна на 18,7%
- Минздрав Ливана: От ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли 100 человек
- Останина: Поддержка чайлдфри в соцсетях или на ТВ будет наказываться штрафами
- «Лаборатория Касперского» нашла в WhatsApp вредоносный троян
- ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru