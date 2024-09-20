СМИ: Жители Ливана отключают телефоны и другие устройства из-за страха новых взрывов

Жители Ливана после второй волны взрывов техники отключают телефоны и другие устройства из-за страха новых взрывов, передает The New York Times.

«Ядерная фаза»: Что готовит Израиль вслед за массовым подрывом пейджеров в Ливане

По данным издания, ливанцы также отключили инверторы и солнечные батареи. Теперь жители страны с подозрением относятся даже к радионяням, телевизорам и ноутбукам.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым массовым оружием.

В свою очередь российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский увидел большие перспективы начала военной операции Израиля против Ливана, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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