СМИ: жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Жители украинской столицы перекрыли дорогу из-за неполадок с подачей электроэнергии, сообщают местные СМИ.
Люди вышли на проезжую часть возле жилого комплекса «Барселона» на западе города, уточнили журналисты.
Местные жители выражают недовольство отключением света в домах. При этом часть зданий освещена, передают СМИ.
На Украине нет дефицита электроэнергии, заявил ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он объяснил сбои проблемами на сетях.
Ракетные удары России по объектам украинской инфраструктуры является посланием западным странам, решившим поставлять истребители Киеву, утверждает Daily Mail. По данным издания, атаки наносят военным объектам страны «разрушительный эффект», пишет НСН.
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