Экс-советник Кучмы подверг критике военную разведку Украины

Главное управление разведки украинского Минобороны не смогло сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о новых ракетных атаках стратегически важных объектов. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера Украины Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По его словам, глава украинской разведки Кирилл Буданов не знал о готовящихся ракетных ударах и об атаках на Киев, Львов, Луцк, Житомир и Ровно.

Также Соскин отметил, что чиновники пытаются отвлечь граждан от ударов по критически важным энергообъектам. Он подчеркнул, что энергосистема Украины с трудом функционирует и может полностью выйти из строя с приходом морозов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаРакетный УдарУкраина
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