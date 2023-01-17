Экс-советник Кучмы подверг критике военную разведку Украины

По его словам, глава украинской разведки Кирилл Буданов не знал о готовящихся ракетных ударах и об атаках на Киев, Львов, Луцк, Житомир и Ровно.

Также Соскин отметил, что чиновники пытаются отвлечь граждан от ударов по критически важным энергообъектам. Он подчеркнул, что энергосистема Украины с трудом функционирует и может полностью выйти из строя с приходом морозов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

