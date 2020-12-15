СМИ: Жители Берлина спокойно отнеслись к самому жесткому локдауну

Из-за распространения коронавируса власти Германии планируют ввести жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, однако это пока не вызвала беспокойства среди жителей Берлина. К таким выводам пришло РИА «Новости» после опроса горожан.

Канцлер Германии Ангела Меркель 13 декабря сообщила, что на всей территории ФРГ с 16 декабря по 10 января вводится общенациональный локдаун. Со среды в стране будут закрыты все заведения, кроме продуктовых и хозяйственных магазинов, оптик, аптек и других жизненно важных предприятий. Студенты школ и университетов отправятся на каникулы или в дистанционное обучение.

Представители властей разного уровня выразили обеспокоенность тем, что из-за закрытия магазинов граждане начнут «штурмовать», чтобы успеть купить подарки на рождество. Однако издание отмечает, что новости об общенациональном локдауне мало отразились на жизни берлинцев: в торговых центрах не наблюдается ажиотаж.