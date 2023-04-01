СМИ: Жителей Польши готовят к возможной войне с Россией

Автор обратил внимание, что сегодня пропаганда в Польше работает так же, как во времена между мировыми войнами в XX веке.

«Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — отмечается в материале.

По словам Зинкевича, польские политики «братаются» с президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрируют «вульгарную непосредственность» в отношении России. Как отметил автор, «точкой над i» стало публичное выступление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который подтвердил возможность вступления Варшавы в конфликт с Москвой. Зинкевич назвал ситуацию «трагичной».

Ранее Росцишевский заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Киев проиграет в противостоянии с Москвой. Однако позже в посольстве опровергли слова дипломата, отметив, что заявление было интерпретировано в отрыве от контекста.

