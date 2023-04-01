СМИ: Жителей Польши готовят к возможной войне с Россией
Общество в Польше готовят к войне с Россией. Об этом пишет журналист Эугениуш Зинкевич в своей статье для Myśl Polska.
Автор обратил внимание, что сегодня пропаганда в Польше работает так же, как во времена между мировыми войнами в XX веке.
«Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — отмечается в материале.
По словам Зинкевича, польские политики «братаются» с президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрируют «вульгарную непосредственность» в отношении России. Как отметил автор, «точкой над i» стало публичное выступление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского, который подтвердил возможность вступления Варшавы в конфликт с Москвой. Зинкевич назвал ситуацию «трагичной».
Ранее Росцишевский заявил, что Польша вступит в конфликт с Россией, если Киев проиграет в противостоянии с Москвой. Однако позже в посольстве опровергли слова дипломата, отметив, что заявление было интерпретировано в отрыве от контекста.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Военный эксперт рассказал о сигналах окончания СВО
- Опрос: 51% американцев поддерживают обвинения против Трампа
- Константинов спрогнозировал переломный момент в конфликте на Украине
- СМИ: Жителей Польши готовят к возможной войне с Россией
- Рогов сообщил о появлении молодых немецких бойцов на запорожском направлении
- Власти Крыма расширят список национализируемого имущества украинских олигархов
- Во Франции заявили, что США «публично унизили» Макрона
- В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток
- Рогов заявил об ангажированности главы МАГАТЭ
- Российские военные уничтожили в ДНР три опорных пункта ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru