На Украине обвинения в коррупции были предъявлены 41 депутату Верховной рады
Обвинения в коррупции были предъявлены 41 украинскому депутату. Как пишет RT, об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко.
В интервью агентству «Укринформ» он уточнил, что речь идёт о депутатах Верховной рады 9-го созыва, избранной ещё в 2019 году.
Также Клименк добавил, что антикоррупционные органы за десять лет работы предъявили обвинения в коррупции 79 бывшим и действующим украинским парламентариям.
Ранее за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, против которой были выдвинуты обвинения в коррупции, внесли залог в размере 33 млн гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
