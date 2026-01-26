На Украине обвинения в коррупции были предъявлены 41 депутату Верховной рады

В интервью агентству «Укринформ» он уточнил, что речь идёт о депутатах Верховной рады 9-го созыва, избранной ещё в 2019 году.

Также Клименк добавил, что антикоррупционные органы за десять лет работы предъявили обвинения в коррупции 79 бывшим и действующим украинским парламентариям.

Ранее за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, против которой были выдвинуты обвинения в коррупции, внесли залог в размере 33 млн гривен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

