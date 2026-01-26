Ректор МГПУ Игорь Реморенко объявил, что уходит с поста

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в своих соцсетях объявил, что уходит со своего с поста.

«Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ

Он отметил, что МГПУ - это «классный университет», которому «ещё немало чего предстоит».

«Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали», – добавил Реморенко.

Ранее в МГПУ объявили, что с 1 сентября 2026 года в вузе останутся только педагогические направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваОбразованиеОтставкавузы

Горячие новости

Все новости

партнеры