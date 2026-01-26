Ректор МГПУ Игорь Реморенко объявил, что уходит с поста
26 января 202615:43
Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко в своих соцсетях объявил, что уходит со своего с поста.
Он отметил, что МГПУ - это «классный университет», которому «ещё немало чего предстоит».
«Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали», – добавил Реморенко.
Ранее в МГПУ объявили, что с 1 сентября 2026 года в вузе останутся только педагогические направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
