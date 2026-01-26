США направят в Румынию военных и танки Abrams

США в ближайшее время направят в Румынию подразделение, оснащённое танками Abrams. Как пишет RT, об этом заявил начальник Генштаба вооружённых сил страны Георгица Влад.

Он отметил, что Вашингтон не только согласился сохранить прежний уровень военного участия в регионе, но и повысить боевой потенциал подразделений.

Также Влад указал, что речь не идёт об увеличении численности контингента. Новое подразделение прибудет в Румынию в рамках ротации американских сил.

Ранее Конгресс США предложил запретить сокращение американского военного контингента в Европе ниже уровня в 76 тысяч человек на срок свыше 45 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

